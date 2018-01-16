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    В России упали цены на жизненно важные лекарства. аптеки, здравоохранение, тарифы и цены, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России упали цены на жизненно важные лекарства

    В России упали цены на жизненно важные лекарства

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    В России упали цены на жизненно важные лекарства

    В России упали цены на жизненно важные лекарства

      Впервые за четыре года в России существенно подешевели жизненно важные лекарственные препараты.

      «Известия» со ссылкой на данные Росздравнадзора сообщают, что по итогам 2017 года медикаменты, которые относятся к этой категории, потеряли в цене почти 2%.

      Особенно заметно подешевели средства, стоящие меньше 50 рублей. Как рассказали в Минздраве, этому помогло госрегулирование цен, в том числе установленный потолок отпускной стоимости. Также эксперты отмечают, что россияне стали более осведомленными и чаще покупают дешевые отечественные аналоги дорогостоящих препаратов.

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