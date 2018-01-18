КНДР заявит спортсменов на Олимпиаду-2018 в четырех видах

Представители КНДР будут соревноваться на Олимпийских играх в Пхёнчхане в четырех видах спорта. Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Хи Бом.
По словам южнокорейского чиновника, КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию в парах, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. Соответствующая договоренность была достигнута на межкорейских переговорах в Пханмунджоме.
Как сообщалось ранее, хоккеистки КНДР и Южной Кореи выступят в составе единой команды. А на открытии Олимпиады делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом. Пхёнчхан также посетят 140 северокорейских музыкантов, которые примут участие в совместных культурных мероприятиях двух корейских государств.
В то же время глава НОК отказался сообщить точное число северокорейских атлетов, которые будут участвовать в Играх. По его словам, окончательное решение по этому поводу будет принимать Международный олимпийский комитет.
Как сообщалось ранее, хоккеистки КНДР и Южной Кореи выступят в составе единой команды. А на открытии Олимпиады делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом. Пхёнчхан также посетят 140 северокорейских музыкантов, которые примут участие в совместных культурных мероприятиях двух корейских государств.
В то же время глава НОК отказался сообщить точное число северокорейских атлетов, которые будут участвовать в Играх. По его словам, окончательное решение по этому поводу будет принимать Международный олимпийский комитет.
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