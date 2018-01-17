КНДР и Южная Корея пройдут на открытии Олимпиады под одним флагом

Делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Такое решение было принято по итогам шести совещаний официальных представителей КНДР и Южной Кореи в демилитаризованной зоне. Делегации договорились продемонстрировать стремление к национальному воссоединению совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.
Кроме того, принято решение сформировать единую женскую хоккейную команду и провести совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.
Также достигнута договоренность о том, что северокорейские участники Игр прибудут в Южную Корею через сухопутную границу в районе города Пхаджу. Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. Она приедет в Южную Корею 1 февраля. Через неделю к ней присоединятся журналисты, болельщики и группа поддержки из 230 человек. Всего в состав делегации войдут 550 человек.
Южную Корею также посетят 140 северокорейских музыкантов, которые примут участие в совместных культурных мероприятиях двух корейских государств, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее северокорейский лидер заявил, что КНДР намерена отправить свою сборную на Олимпиаду, несмотря на «острую военную напряженность между Севером и Югом». Организационный комитет зимней Олимпиады в Южной Корее положительно воспринял заявление Ким Чен Ына и назвал его «проявлением олимпийского духа».
Кроме того, принято решение сформировать единую женскую хоккейную команду и провести совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.
Также достигнута договоренность о том, что северокорейские участники Игр прибудут в Южную Корею через сухопутную границу в районе города Пхаджу. Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. Она приедет в Южную Корею 1 февраля. Через неделю к ней присоединятся журналисты, болельщики и группа поддержки из 230 человек. Всего в состав делегации войдут 550 человек.
Южную Корею также посетят 140 северокорейских музыкантов, которые примут участие в совместных культурных мероприятиях двух корейских государств, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее северокорейский лидер заявил, что КНДР намерена отправить свою сборную на Олимпиаду, несмотря на «острую военную напряженность между Севером и Югом». Организационный комитет зимней Олимпиады в Южной Корее положительно воспринял заявление Ким Чен Ына и назвал его «проявлением олимпийского духа».
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