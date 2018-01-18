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    «Посетите грязную дыру»: в Замбии использовали слова Трампа в рекламной кампании. Африка, Интернет, Трамп Дональд, скандалы, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Посетите грязную дыру»: в Замбии использовали слова Трампа в рекламной кампании

    «Посетите грязную дыру»: в Замбии использовали слова Трампа в рекламной кампании

    1 комментарий
    • Фото: Zambiatourism / facebook.com
    «Посетите грязную дыру»: в Замбии использовали слова Трампа в рекламной кампании

    «Посетите грязную дыру»: в Замбии использовали слова Трампа в рекламной кампании

    «Посетите грязную дыру»: в Замбии использовали слова Трампа в рекламной кампании
    • Фото: Zambiatourism / facebook.com

      • В рекламной кампании Замбии использовали скандальные слова Дональда Трампа. Туристический лозунг страны теперь звучит так: «Посетите грязную дыру — Замбию».

      Баннер разместил туристический сайт о Замбии на своей странице в Facebook. Приехавшим в Африку обещают также, что единственные звезды и полосы, которые им встретятся, будут в небе и на зебрах. Впрочем, в посте также отмечается, что он не является отражением позиции официального агентства по туризму Замбии.

      Where beautiful vistas and breathtaking wildlife are our trump card!

      *DISCLAIMER: This post does not represent the…

      Posted by Zambiatourism.com on Monday, January 15, 2018


      Пост вызвал бурное обсуждение в комментариях. Большинству идея понравилась, а американцы под фото извиняются за своего президента.

      Выражение «грязные дыры» (так оно звучит в мягкой форме перевода), по данным СМИ, в отношении Гаити и стран Африки Трамп использовал на встрече с сенаторами на минувшей неделе. Впрочем, сам президент все отрицает.

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