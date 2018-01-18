«Посетите грязную дыру»: в Замбии использовали слова Трампа в рекламной кампании

В рекламной кампании Замбии использовали скандальные слова Дональда Трампа. Туристический лозунг страны теперь звучит так: «Посетите грязную дыру — Замбию».
Баннер разместил туристический сайт о Замбии на своей странице в Facebook. Приехавшим в Африку обещают также, что единственные звезды и полосы, которые им встретятся, будут в небе и на зебрах. Впрочем, в посте также отмечается, что он не является отражением позиции официального агентства по туризму Замбии.
Пост вызвал бурное обсуждение в комментариях. Большинству идея понравилась, а американцы под фото извиняются за своего президента.
Выражение «грязные дыры» (так оно звучит в мягкой форме перевода), по данным СМИ, в отношении Гаити и стран Африки Трамп использовал на встрече с сенаторами на минувшей неделе. Впрочем, сам президент все отрицает.
Where beautiful vistas and breathtaking wildlife are our trump card!Posted by Zambiatourism.com on Monday, January 15, 2018
*DISCLAIMER: This post does not represent the…
Пост вызвал бурное обсуждение в комментариях. Большинству идея понравилась, а американцы под фото извиняются за своего президента.
Выражение «грязные дыры» (так оно звучит в мягкой форме перевода), по данным СМИ, в отношении Гаити и стран Африки Трамп использовал на встрече с сенаторами на минувшей неделе. Впрочем, сам президент все отрицает.
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