Фраза о мигрантах из «сраных дыр» оказалась самой скандальной в карьере Трампа

Во всем мире сегодня оценивают ущерб от неосторожного высказывания лидера страны, называющей себя сверхдержавой. Выступая на совещании по иммиграции, Дональд Трамп умудрился разом оскорбить сразу треть населения Земли, назвав страны, откуда прибывают мигранты, «сраными дырами».
Вопросы журналистов, собравшихся в Белом доме, Трамп проигнорирует, но в Twitter напишет: «Да, я действительно использовал на совещании крепкие выражения, но не те, о которых все говорят». Инсайдеры в администрации, однако, потом расскажут прессе: Трамп ничуть не жалеет о том, что сделал. Более того, он уверен, что наконец назвал вещи своими именами, открыто выразив мысли многих избирателей, которые и проголосовали за него на выборах, хорошо зная, что он не мастер политкорректности.
Как-то он между делом упоминал, что у всех приезжих из Гаити — СПИД, что Африка присылает в Америку худших из худших и потом они никогда не возвращаются в свои хижины. Кроме этого, он нелестно отзывался о мексиканцах. Но именно слова про «дыры» вызвали такую волну возмущения, какой еще не было в трамповской карьере. В расизме его обвинили многие конгрессмены и сенаторы, Африканский союз и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ну, и, конечно, сами жители стран, получивших от Трампа известное определение.
Самая трудная миссия оказалась у американских послов в обиженных странах, требующих официально разъяснить позицию Вашингтона: они действительно такие вот дыры или нет. Первым не выдержал посол в Панаме, объявивший, что уходит в отставку, поскольку не в силах преданно служить под началом такого президента.
Конечно, прошлась по Трампу и пресса: на обложке свежего номера The New Yorker из черной дыры выглядывает хорошо узнаваемая шевелюра. А многие комментаторы в очередной раз засомневались в адекватности нынешнего президента США.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
Как-то он между делом упоминал, что у всех приезжих из Гаити — СПИД, что Африка присылает в Америку худших из худших и потом они никогда не возвращаются в свои хижины. Кроме этого, он нелестно отзывался о мексиканцах. Но именно слова про «дыры» вызвали такую волну возмущения, какой еще не было в трамповской карьере. В расизме его обвинили многие конгрессмены и сенаторы, Африканский союз и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ну, и, конечно, сами жители стран, получивших от Трампа известное определение.
Самая трудная миссия оказалась у американских послов в обиженных странах, требующих официально разъяснить позицию Вашингтона: они действительно такие вот дыры или нет. Первым не выдержал посол в Панаме, объявивший, что уходит в отставку, поскольку не в силах преданно служить под началом такого президента.
Конечно, прошлась по Трампу и пресса: на обложке свежего номера The New Yorker из черной дыры выглядывает хорошо узнаваемая шевелюра. А многие комментаторы в очередной раз засомневались в адекватности нынешнего президента США.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
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