Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкционного режима против КНДР

Россия не придерживается всех санкций, введенных против КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на борту самолета по пути из канадского Ванкувера, где проходила министерская встреча по ситуации на Корейском полуострове.
Глава Госдепа обвинил Москву в невыполнении тех санкций, что касаются поставок топлива в Северную Корею, а также «некоторых других сфер».
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут препятствовать определенным санкциям».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не только «совсем не помогает» в решении проблем вокруг КНДР, но и «нивелирует» то, что делает Пекин.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут препятствовать определенным санкциям».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не только «совсем не помогает» в решении проблем вокруг КНДР, но и «нивелирует» то, что делает Пекин.
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