Роспотребнадзор открывает горячую линию для жалоб на цены в отелях в период ЧМ-2018

Роспотребнадзор с 22 января открывает горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышении цен на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России чемпионата мира по футболу.
В ведомстве напомнили, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения ЧМ-2018 была утверждена во всех городах, которые примут матчи, еще год назад. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения.
Роспотребнадзор: «Поскольку матч открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года пройдет 14 июня 2018 года, а финальный матч 15 июля 2018 года, вышеназванное означает, что в период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством Российской Федерации».
Горячая линия будет работать вплоть до окончания проведения ЧМ-2018. Номера телефонов можно найти на сайтах региональных управлений ведомства и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
Ранее сразу несколько ведомств, в том числе ФАС, заинтересовались резким ростом цен на авиабилеты в период чемпионата.
Роспотребнадзор: «Поскольку матч открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года пройдет 14 июня 2018 года, а финальный матч 15 июля 2018 года, вышеназванное означает, что в период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством Российской Федерации».
Горячая линия будет работать вплоть до окончания проведения ЧМ-2018. Номера телефонов можно найти на сайтах региональных управлений ведомства и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
Ранее сразу несколько ведомств, в том числе ФАС, заинтересовались резким ростом цен на авиабилеты в период чемпионата.
Комментарии