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    Скачком цен на авиабилеты в период ЧМ-2018 заинтересовались правительство и Госдума. авиакомпании, авиация, Госдума, правительство РФ, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкачком цен на авиабилеты в период ЧМ-2018 заинтересовались правительство и Госдума

    Скачком цен на авиабилеты в период ЧМ-2018 заинтересовались правительство и Госдума

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    Скачком цен на авиабилеты в период <nobr>ЧМ-2018</nobr> заинтересовались правительство и Госдума

    Скачком цен на авиабилеты в период ЧМ-2018 заинтересовались правительство и Госдума

    Скачком цен на авиабилеты в период <nobr>ЧМ-2018</nobr> заинтересовались правительство и Госдума

      В правительстве и Госдуме прокомментировали сообщения о многократном росте цен на авиабилеты в города, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу.

      Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что дал поручение Минтрансу проанализировать ситуацию с авиакомпаниями. Проверки потребовали и в думском комитете по физической культуре и спорту.

      Поводом стало исследование агентства РБК. Оно сопоставило, сколько стоят авиабилеты в обычные дни и во время ЧМ. Сильнее всего подорожал Волгоград — в 5 раз. Если отправиться туда в начале лета, то билет стоит чуть больше 6 тысяч, а в дни проведения чемпионата — уже 30–40 тысяч. Авиабилеты в Екатеринбург и Нижний Новгород показали четырехкратный рост.

      В авиакомпаниях объясняют такие цены высоким спросом: дешевые билеты уже раскупили, остались только дорогие.

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