Скачком цен на авиабилеты в период ЧМ-2018 заинтересовались правительство и Госдума

В правительстве и Госдуме прокомментировали сообщения о многократном росте цен на авиабилеты в города, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу.
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что дал поручение Минтрансу проанализировать ситуацию с авиакомпаниями. Проверки потребовали и в думском комитете по физической культуре и спорту.
Поводом стало исследование агентства РБК. Оно сопоставило, сколько стоят авиабилеты в обычные дни и во время ЧМ. Сильнее всего подорожал Волгоград — в 5 раз. Если отправиться туда в начале лета, то билет стоит чуть больше 6 тысяч, а в дни проведения чемпионата — уже 30–40 тысяч. Авиабилеты в Екатеринбург и Нижний Новгород показали четырехкратный рост.
В авиакомпаниях объясняют такие цены высоким спросом: дешевые билеты уже раскупили, остались только дорогие.
Поводом стало исследование агентства РБК. Оно сопоставило, сколько стоят авиабилеты в обычные дни и во время ЧМ. Сильнее всего подорожал Волгоград — в 5 раз. Если отправиться туда в начале лета, то билет стоит чуть больше 6 тысяч, а в дни проведения чемпионата — уже 30–40 тысяч. Авиабилеты в Екатеринбург и Нижний Новгород показали четырехкратный рост.
В авиакомпаниях объясняют такие цены высоким спросом: дешевые билеты уже раскупили, остались только дорогие.
Стоимость перелета между городами ЧМ по футболу 2018 в дни турнира подорожала в среднем на 230%. По цене билета в Саранск можно улететь в Токиоhttps://t.co/Gu71QbiG1x pic.twitter.com/ZoH7dDGeA5— РБК (@ru_rbc) December 27, 2017
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