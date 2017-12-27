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    ФАС проверит жалобы на резкий рост стоимости авиабилетов в города ЧМ-2018. авиакомпании, авиация, тарифы и цены, ФАС, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС проверит жалобы на резкий рост стоимости авиабилетов в города ЧМ-2018

    ФАС проверит жалобы на резкий рост стоимости авиабилетов в города ЧМ-2018

    4 комментария
    ФАС проверит жалобы на резкий рост стоимости авиабилетов в города <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    ФАС проверит жалобы на резкий рост стоимости авиабилетов в города ЧМ-2018

    ФАС проверит жалобы на резкий рост стоимости авиабилетов в города <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Федеральная антимонопольная служба получила жалобы на резкий рост цен на авиабилеты в города, принимающие чемпионат мира по футболу.

      В ФАС сообщили, что признаков сговора не видят, потому что на маршрутах есть конкуренция, но пообещали обсудить эту проблему с перевозчиками.

      Агентство РБК сопоставило цены на билеты в обычные дни и в даты матчей. Из результатов исследования видно, что в дни матчей цены в разы выше. Сильнее всего подорожал Волгоград — в 5 раз. Если отправиться туда в начале лета, то билет на самолет стоит чуть больше 6 тысяч, а в дни проведения чемпионата уже 30–40.

      Авиабилеты в Екатеринбург и Нижний Новгород показали четырехкратный рост. А вот Москва скромно занимает последнее место в рейтинге, хотя и здесь двукратный рост. В авиакомпаниях объяснили подорожание высоким спросом: дешевые билеты уже раскупили, остались только дорогие.


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