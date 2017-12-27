ФАС проверит жалобы на резкий рост стоимости авиабилетов в города ЧМ-2018

Стоимость перелета между городами ЧМ по футболу 2018 в дни турнира подорожала в среднем на 230%. По цене билета в Саранск можно улететь в Токиоhttps://t.co/Gu71QbiG1x pic.twitter.com/ZoH7dDGeA5 — РБК (@ru_rbc) December 27, 2017

В ФАС сообщили, что признаков сговора не видят, потому что на маршрутах есть конкуренция, но пообещали обсудить эту проблему с перевозчиками.Агентство РБК сопоставило цены на билеты в обычные дни и в даты матчей. Из результатов исследования видно, что в дни матчей цены в разы выше. Сильнее всего подорожал Волгоград — в 5 раз. Если отправиться туда в начале лета, то билет на самолет стоит чуть больше 6 тысяч, а в дни проведения чемпионата уже 30–40.Авиабилеты в Екатеринбург и Нижний Новгород показали четырехкратный рост. А вот Москва скромно занимает последнее место в рейтинге, хотя и здесь двукратный рост. В авиакомпаниях объяснили подорожание высоким спросом: дешевые билеты уже раскупили, остались только дорогие.