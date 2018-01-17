В МИД РФ предложили не допускать дипломатов из США к наблюдению на выборах

В российском МИД предложили не допускать американских дипломатов на избирательные участки в день голосования.
Предложение не допускать американских дипломатов к наблюдению на выборах в МИД назвали зеркальным ответом на действия властей США, которые в 2016 году не позволили наблюдать за выборами российским дипломатам.
Сегодня же на первом заседании весенней сессии Совфеда сенаторы слушали отчет комиссии по защите государственного суверенитета. Ее глава Андрей Климов заявил, что администрация США пытается оказать влияние на президентские выборы. Для этого, по мнению сенатора, США задействуют различные каналы — от прямых заявлений Госдепартамента до вещающих в России СМИ.
Андрей Климов, сенатор: «Из Вашингтона уже поименно навязывают правильных в кавычках кандидатов в президенты России либо предлагают бойкотировать сами выборы. Это прямое и грубое вмешательство в наши дела. О подобных действиях комиссия предупреждала еще в сентябре. Одновременно для дискредитации России используется любая возможность, в том числе политизация спорта».
Сегодня же на первом заседании весенней сессии Совфеда сенаторы слушали отчет комиссии по защите государственного суверенитета. Ее глава Андрей Климов заявил, что администрация США пытается оказать влияние на президентские выборы. Для этого, по мнению сенатора, США задействуют различные каналы — от прямых заявлений Госдепартамента до вещающих в России СМИ.
Андрей Климов, сенатор: «Из Вашингтона уже поименно навязывают правильных в кавычках кандидатов в президенты России либо предлагают бойкотировать сами выборы. Это прямое и грубое вмешательство в наши дела. О подобных действиях комиссия предупреждала еще в сентябре. Одновременно для дискредитации России используется любая возможность, в том числе политизация спорта».
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