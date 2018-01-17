Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    В МИД РФ предложили не допускать дипломатов из США к наблюдению на выборах. выборы, МИД РФ, Совет Федерации, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МИД РФ предложили не допускать дипломатов из США к наблюдению на выборах

    В МИД РФ предложили не допускать дипломатов из США к наблюдению на выборах

    1 комментарий

    В МИД РФ предложили не допускать дипломатов из США к наблюдению на выборах

    В МИД РФ предложили не допускать дипломатов из США к наблюдению на выборах

      В российском МИД предложили не допускать американских дипломатов на избирательные участки в день голосования.

      Предложение не допускать американских дипломатов к наблюдению на выборах в МИД назвали зеркальным ответом на действия властей США, которые в 2016 году не позволили наблюдать за выборами российским дипломатам.

      Сегодня же на первом заседании весенней сессии Совфеда сенаторы слушали отчет комиссии по защите государственного суверенитета. Ее глава Андрей Климов заявил, что администрация США пытается оказать влияние на президентские выборы. Для этого, по мнению сенатора, США задействуют различные каналы — от прямых заявлений Госдепартамента до вещающих в России СМИ.

      Андрей Климов, сенатор: «Из Вашингтона уже поименно навязывают правильных в кавычках кандидатов в президенты России либо предлагают бойкотировать сами выборы. Это прямое и грубое вмешательство в наши дела. О подобных действиях комиссия предупреждала еще в сентябре. Одновременно для дискредитации России используется любая возможность, в том числе политизация спорта».

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru