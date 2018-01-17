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    Украина готова начать закупки российского газа уже в первом квартале

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Украина готова начать закупки российского газа уже в первом квартале

    Украина готова начать закупки российского газа уже в первом квартале

    Украина готова начать закупки российского газа уже в первом квартале
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Украина вернется к закупкам российского газа уже в первом квартале этого года.

    Об этом сообщил журналистам в Киеве глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Отвечая на вопрос о возможности закупок у «Газпрома» в первом квартале, он сказал: «Я думаю, что да».

    Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»: «Если все пойдет согласно плану и „Газпром“ будет адекватным в вопросе имплементации решения Стокгольма, потому что необходимо еще определенную документальную работу проделать, мы начнем покупать».

    Ранее сегодня Коболев заявил, что «„Нафтогаз“с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов. При этом он отметил: его компания считает предложенную „Газпромом“» цену на газ привлекательной.

    смотретьВ «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»
    В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»
    В декабре Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Суд обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, установил его цену, а также обязал украинскую компанию заплатить «Газпрому» сумму просроченной задолженности за поставки газа — более 2 млрд долларов. Тогда же украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев будет покупать газ у России, если он «дешевый, честный и некоррупционный».

    Напомним, Украина прекратила закупать российский газ с осени 2015 года.

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