Силуанов: Минфин не допустит резкого укрепления курса рубля

С помощью операций на валютном рынке Минфин РФ намерен контролировать рост курса рубля.
Минфин РФ не допустит слишком резкого укрепления курса рубля. Для этого ведомство проводит ряд операций на валютном рынке, сообщил в среду на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «В текущем году действие бюджетного правила позволит нам сгладить курс, потому что цены на нефть выросли, курс у нас немного укрепился, это правда. Но мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках того же самого бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу».
Для некоторых отраслей промышленности быстрый рост курса рубля «подобен смерти», так как предприятия могут не выдержать конкуренции с импортными товарами, которые резко подорожают, передает слова министра РИА Новости.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь призвала не поддаваться эйфории из-за высоких цен на нефть.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: «Мы должны быть, тем не менее, очень внимательны к рискам финансовой стабильности и к ценам на нефть. Сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовала, так и продолжает существовать неопределенность».
Силуанов также сообщил, что новое бюджетное правило, которое позволяет ограничить расходы бюджета за счет дополнительных нефтегазовых доходов, обеспечит валютные поступления в резервы, однако Минфин не намерен с его помощью увеличивать доходы в бюджет и повышать конкурентоспособность.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «В текущем году действие бюджетного правила позволит нам сгладить курс, потому что цены на нефть выросли, курс у нас немного укрепился, это правда. Но мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках того же самого бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу».
Для некоторых отраслей промышленности быстрый рост курса рубля «подобен смерти», так как предприятия могут не выдержать конкуренции с импортными товарами, которые резко подорожают, передает слова министра РИА Новости.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь призвала не поддаваться эйфории из-за высоких цен на нефть.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: «Мы должны быть, тем не менее, очень внимательны к рискам финансовой стабильности и к ценам на нефть. Сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовала, так и продолжает существовать неопределенность».
Силуанов также сообщил, что новое бюджетное правило, которое позволяет ограничить расходы бюджета за счет дополнительных нефтегазовых доходов, обеспечит валютные поступления в резервы, однако Минфин не намерен с его помощью увеличивать доходы в бюджет и повышать конкурентоспособность.
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