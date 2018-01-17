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    Генерал НАТО назвал Россию стратегическим конкурентом на Ближнем Востоке

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    Генерал НАТО назвал Россию стратегическим конкурентом на Ближнем Востоке

    Генерал НАТО назвал Россию стратегическим конкурентом на Ближнем Востоке

    Североатлантический альянс считает Россию стратегическим конкурентом в ряде регионов, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке.

    Об этом заявил главком НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти по итогам двухдневной сессии Военного комитета НАТО.

    Кертис Скапаротти, главком НАТО в Европе: «Мы рассматриваем Россию как стратегического конкурента в своем непосредственном соседстве, в частности в Африке и на Ближнем Востоке».

    Он подчеркнул, что альянс «намерен продолжать адаптировать свои военные возможности к этой ситуации», а его коллеги по альянсу пообещали расширить работу со странами Ближнего Востока для безопасности в регионе.

    Кроме того, Скапаротти заявил, что намерен встретиться с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. По его словам, переговоры будут направлены на обеспечение информационной прозрачности в действиях военных НАТО и РФ, передает «Интерфакс».

    Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что НАТО не планирует возвращаться к регулярному диалогу с Россией.




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