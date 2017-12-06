Тиллерсон: НАТО не планирует возвращаться к регулярному диалогу с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что о нормализации и возвращении отношений между Россией и НАТО в регулярное русло пока речи не идет.
По словам госсекретаря, все страны-члены НАТО согласны с тем, что на сегодняшний нормализации диалога с Россией не происходит.
Рекс Тиллерсон: «Есть общее мнение, что нормализации в диалоге с Россией нет. Если есть причина для встреч, для диалога, который может оказаться плодотворным, мы должны встречаться, и мы поддерживаем ведение диалога, который даст результаты, но не диалог ради диалога».
Тиллерсон подчеркнул, что сейчас взаимодействие Между Россией и НАТО происходит только на уровне периодических встреч.
Рекс Тиллерсон: «Я говорю „периодических“, потому что мы не собираемся возвращаться к регулярным календарным встречам».
Тиллерсон также пояснил, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока Россия не начнет решать проблемы, связанные с действиями, которые США считают неприемлемыми. Одной из таких проблем, по мнению главы Госдепа, остается «гибридная война на Украине», передает РИА Новости.
Рекс Тиллерсон: «Есть общее мнение, что нормализации в диалоге с Россией нет. Если есть причина для встреч, для диалога, который может оказаться плодотворным, мы должны встречаться, и мы поддерживаем ведение диалога, который даст результаты, но не диалог ради диалога».
Тиллерсон подчеркнул, что сейчас взаимодействие Между Россией и НАТО происходит только на уровне периодических встреч.
Рекс Тиллерсон: «Я говорю „периодических“, потому что мы не собираемся возвращаться к регулярным календарным встречам».
Тиллерсон также пояснил, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока Россия не начнет решать проблемы, связанные с действиями, которые США считают неприемлемыми. Одной из таких проблем, по мнению главы Госдепа, остается «гибридная война на Украине», передает РИА Новости.
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