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    Тиллерсон: НАТО не планирует возвращаться к регулярному диалогу с Россией

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    Тиллерсон: НАТО не планирует возвращаться к регулярному диалогу с Россией

    Тиллерсон: НАТО не планирует возвращаться к регулярному диалогу с Россией

    Тиллерсон: НАТО не планирует возвращаться к регулярному диалогу с Россией
  • Фото: Associated Press © 2017, Virginia Mayo

    • Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что о нормализации и возвращении отношений между Россией и НАТО в регулярное русло пока речи не идет.

    По словам госсекретаря, все страны-члены НАТО согласны с тем, что на сегодняшний нормализации диалога с Россией не происходит.

    Рекс Тиллерсон: «Есть общее мнение, что нормализации в диалоге с Россией нет. Если есть причина для встреч, для диалога, который может оказаться плодотворным, мы должны встречаться, и мы поддерживаем ведение диалога, который даст результаты, но не диалог ради диалога».

    Тиллерсон подчеркнул, что сейчас взаимодействие Между Россией и НАТО происходит только на уровне периодических встреч.

    Рекс Тиллерсон: «Я говорю „периодических“, потому что мы не собираемся возвращаться к регулярным календарным встречам».

    Тиллерсон также пояснил, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока Россия не начнет решать проблемы, связанные с действиями, которые США считают неприемлемыми. Одной из таких проблем, по мнению главы Госдепа, остается «гибридная война на Украине», передает РИА Новости.

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