Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Украина готова возобновить закупки российского газа в 2018 году

    18 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Christian Charisius
    Украина готова возобновить закупки российского газа в 2018 году

    Украина готова возобновить закупки российского газа в 2018 году

    Украина готова возобновить закупки российского газа в 2018 году
  • Фото: Reuters © 2018, Christian Charisius

    • «Нафтогаз Украины» считает привлекательной цену российского газа, предложенную «Газпромом».

    В 2018 году Украина возобновит покупку российского газа. Цена газа от «Газпрома» после решения Стокгольмского арбитража, является привлекательной, заявил в среду глава «Нафогаза» Андрей Коболев.

    Коболев уточнил, что Украина будет импортировать минимальные объемы газа, передает РИА Новости.

    Андрей Коболев, глава «Нафтогаза»: «С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в „Нафтогазе“ не считаем негативным аспектом обязательство „Газпрома“ продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом».

    смотретьВ «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»
    В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»
    Напомним, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Суд обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, установил его цену, а также обязал украинскую компанию заплатить «Газпрому» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере более 2 млрд долларов, не считая процентов.

    Украина объявила об отказе от российского газа еще в ноябре 2015 года. Топливо в Киеве решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала украинские власти заявляли, что газ из Европы обходится дешевле российского, однако позднее в «Нафтогазе» признали, что «Газпром» предлагает голубое топливо на более привлекательных условиях. В начале января президент Украины Пётр Порошенко провозгласил «энергетическую независимость» страны от российского газа.

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru