Украина готова возобновить закупки российского газа в 2018 году

«Нафтогаз Украины» считает привлекательной цену российского газа, предложенную «Газпромом».
В 2018 году Украина возобновит покупку российского газа. Цена газа от «Газпрома» после решения Стокгольмского арбитража, является привлекательной, заявил в среду глава «Нафогаза» Андрей Коболев.
Коболев уточнил, что Украина будет импортировать минимальные объемы газа, передает РИА Новости.
Андрей Коболев, глава «Нафтогаза»: «С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в „Нафтогазе“ не считаем негативным аспектом обязательство „Газпрома“ продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом».
Напомним, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Суд обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, установил его цену, а также обязал украинскую компанию заплатить «Газпрому» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере более 2 млрд долларов, не считая процентов.
Украина объявила об отказе от российского газа еще в ноябре 2015 года. Топливо в Киеве решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала украинские власти заявляли, что газ из Европы обходится дешевле российского, однако позднее в «Нафтогазе» признали, что «Газпром» предлагает голубое топливо на более привлекательных условиях. В начале января президент Украины Пётр Порошенко провозгласил «энергетическую независимость» страны от российского газа.
Коболев уточнил, что Украина будет импортировать минимальные объемы газа, передает РИА Новости.
Андрей Коболев, глава «Нафтогаза»: «С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в „Нафтогазе“ не считаем негативным аспектом обязательство „Газпрома“ продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом».
Напомним, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Суд обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, установил его цену, а также обязал украинскую компанию заплатить «Газпрому» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере более 2 млрд долларов, не считая процентов.
Украина объявила об отказе от российского газа еще в ноябре 2015 года. Топливо в Киеве решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала украинские власти заявляли, что газ из Европы обходится дешевле российского, однако позднее в «Нафтогазе» признали, что «Газпром» предлагает голубое топливо на более привлекательных условиях. В начале января президент Украины Пётр Порошенко провозгласил «энергетическую независимость» страны от российского газа.
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