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    Роспотребнадзор будет штрафовать за отказ принимать новые купюры

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Роспотребнадзор будет штрафовать за отказ принимать новые купюры

    Роспотребнадзор будет штрафовать за отказ принимать новые купюры

    Роспотребнадзор будет штрафовать за отказ принимать новые купюры
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Роспотребнадзор предупредил, что отказ принимать в качестве оплаты введенные недавно в обращение банкноты достоинством 200 и 2000 рублей должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей.

    Ведомство отмечает, что в средствах массовой информации периодически сообщается о случаях, когда продавцы под надуманными предлогами отказываются принимать от покупателей банкноты нового образца. Это является административным правонарушением и может повлечь для юридических лиц штраф в размере до 50 тысяч рублей, подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.

    Из сообщения Роспотребнадзора: «В связи с вышеизложенным Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой».

    Информация о контактах «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений ведомства.

    смотретьКупюры достоинством 200 и 2000 рублей продают дороже номинала
    Купюры достоинством 200 и 2000 рублей продают дороже номинала
    Денежные купюры номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре 2017 года. На банкноте в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей — мост из Владивостока на остров Русский и космодром Восточный. Первыми новые купюры увидели жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока.

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