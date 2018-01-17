Журналистку НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

Молдавские пограничники сообщили, что не пустили в страну ведущую НТВ Ираду Зейналову.
Ведущую программы «Итоги недели» на НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Как сообщили РИА Новости в молдавской пограничной полиции, журналистку остановили в международном аэропорту Кишинева, и после проверки паспорта было принято решение в страну ее не пускать. Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером, однако известно о нем стало только сейчас.
Пресс-служба пограничной полиции Молдавии: «Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд в Молдавию, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул — Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально».
Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев — Москва. В пограничной полиции заявили, что речь о запрете на въезд или депортации не идет.
Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам, а на прошлой неделе спикер молдавского парламента вместо отстраненного от должности президента подписал поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических программ из России. В МИД РФ назвали этот акт «очередным антироссийским выпадом».
Пресс-служба пограничной полиции Молдавии: «Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд в Молдавию, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул — Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально».
Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев — Москва. В пограничной полиции заявили, что речь о запрете на въезд или депортации не идет.
Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам, а на прошлой неделе спикер молдавского парламента вместо отстраненного от должности президента подписал поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических программ из России. В МИД РФ назвали этот акт «очередным антироссийским выпадом».
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