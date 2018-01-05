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    Конституционный суд временно отстранил президента Молдавии Додона

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Конституционный суд временно отстранил президента Молдавии Додона

    Конституционный суд временно отстранил президента Молдавии Додона

    Конституционный суд временно отстранил президента Молдавии Додона
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Конституционный суд Молдавии снова принял решение о временном отстранении от должности президента Игоря Додона.

    Суд удовлетворил запрос, направленный накануне депутатом от Демократической партии Сергеем Сырбой. Он попросил временно отстранить президента от должности из-за того, что он не подписал так называемый закон о борьбе с российской пропагандой.

    Конституционный суд решил, что президент вправе лишь один раз отправлять принятые парламентом законы на доработку. Если же парламент повторно голосует за закон, то глава государства обязан его утвердить. В связи с этим суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей», и объявили о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности», передает «Интерфакс».

    Теперь закон о поправках в кодекс о телевидении и радио подпишет председатель парламента Андриан Канду.

    Напомним, ранее Додон решил отклонить принятый парламентом закон о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических программ, подчеркнув, что документ вводит цензуру, что «недопустимо в правовом государстве». Также президент решил обратиться в Конституционный суд с просьбой изучить положения закона.

    Отметим, что ранее Конституционный суд уже ограничивал полномочия Додона и признавал президента страны «временно недееспособным». Это произошло после того, как Додон отказался утверждать предложенные парламентом кандидатуры новых министров.

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