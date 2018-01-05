Конституционный суд временно отстранил президента Молдавии Додона

Конституционный суд Молдавии снова принял решение о временном отстранении от должности президента Игоря Додона.
Суд удовлетворил запрос, направленный накануне депутатом от Демократической партии Сергеем Сырбой. Он попросил временно отстранить президента от должности из-за того, что он не подписал так называемый закон о борьбе с российской пропагандой.
Конституционный суд решил, что президент вправе лишь один раз отправлять принятые парламентом законы на доработку. Если же парламент повторно голосует за закон, то глава государства обязан его утвердить. В связи с этим суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей», и объявили о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности», передает «Интерфакс».
Теперь закон о поправках в кодекс о телевидении и радио подпишет председатель парламента Андриан Канду.
Напомним, ранее Додон решил отклонить принятый парламентом закон о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических программ, подчеркнув, что документ вводит цензуру, что «недопустимо в правовом государстве». Также президент решил обратиться в Конституционный суд с просьбой изучить положения закона.
Отметим, что ранее Конституционный суд уже ограничивал полномочия Додона и признавал президента страны «временно недееспособным». Это произошло после того, как Додон отказался утверждать предложенные парламентом кандидатуры новых министров.
Конституционный суд решил, что президент вправе лишь один раз отправлять принятые парламентом законы на доработку. Если же парламент повторно голосует за закон, то глава государства обязан его утвердить. В связи с этим суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей», и объявили о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности», передает «Интерфакс».
Теперь закон о поправках в кодекс о телевидении и радио подпишет председатель парламента Андриан Канду.
Напомним, ранее Додон решил отклонить принятый парламентом закон о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических программ, подчеркнув, что документ вводит цензуру, что «недопустимо в правовом государстве». Также президент решил обратиться в Конституционный суд с просьбой изучить положения закона.
Отметим, что ранее Конституционный суд уже ограничивал полномочия Додона и признавал президента страны «временно недееспособным». Это произошло после того, как Додон отказался утверждать предложенные парламентом кандидатуры новых министров.
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