В Молдавии впервые в истории постсоветских республик президента признали недееспособным

Молдавия погружается в конституционный кризис. Впервые за историю всех постсоветских республик Конституционный суд признал президента страны «временно недееспособным».

На мировом политическом сленге это называется «неудачная коабитация», то есть сосуществование избранного президента от одной политической силы и парламентского большинства от другой партии.



Так получилось в Молдавии — большинство в парламенте у партий, ориентированных на Брюссель. Президент же выступает за тесное сотрудничество с Москвой. В итоге уже долгие месяцы идет противостояние, за кем последнее слово при назначении послов и министров.



И вот спор вокруг министра обороны закончился неожиданно. Конституционный суд, состав которого утверждает именно парламент. Президента признали «временно недееспособным» и право подписи главы государства на несколько часов передали спикеру парламента. Президент Игорь Додон назвал это преступлением и призвал к роспуску парламента, но от уличного сценария протестов он предостерегает. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью НТВ.



Игорь Додон: «В этом конкретном случае, что в следующем году к власти могут прийти промолдавские силы, настроенные на сотрудничество с Россией, Запад будет не на нашей стороне. Поэтому при выводе людей на улицы, при более жестком сценарии с нашей стороны Запад поддержит эту проевропейскую так называемому власть».



Пока действовал статус «недееспособности президента», спикер парламента назначил нового министра обороны, который призвал начать сотрудничество молдавской армии с НАТО.

