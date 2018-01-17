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    Зеленая папка Путина помогла уральскому заводу «Эльмаш» получить заказы. Свердловская область, заводы и фабрики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗеленая папка Путина помогла уральскому заводу «Эльмаш» получить заказы

    Зеленая папка Путина помогла уральскому заводу «Эльмаш» получить заказы

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    Зеленая папка Путина помогла уральскому заводу «Эльмаш» получить заказы

    Зеленая папка Путина помогла уральскому заводу «Эльмаш» получить заказы

      Уральский завод «Эльмаш» из зеленой папки Владимира Путина получил заказы на полтора миллиарда рублей. Руководство Свердловской области проверило, удалось ли справиться с проблемами предприятия.

      Рабочие обратились к президенту во время прямой линии и пожаловались на долги по зарплате. В июле 2017 года, во время рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, Путин передал ему обращение свердловчан. Необходимые 14,5 миллиона рублей нашлись в течение недели.

      Сергей Майков, мастер по резке стали: «Обещали в 2017 году убрать задолженность, в августе убрали, то есть досрочно. Задолженность по зарплате оставалась со времен прошлого владельца. Нынешнее руководство убрало задолженность, завод возрождается».

      Из-за сложившейся ситуации директора завода уволили. Нынешнее руководство работает над расширением портфеля заказов, чтобы история с задолженностью не повторилась. Сейчас предприятие обеспечено работой на год.

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