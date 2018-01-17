Зеленая папка Путина помогла уральскому заводу «Эльмаш» получить заказы

Уральский завод «Эльмаш» из зеленой папки Владимира Путина получил заказы на полтора миллиарда рублей. Руководство Свердловской области проверило, удалось ли справиться с проблемами предприятия.

Рабочие обратились к президенту во время прямой линии и пожаловались на долги по зарплате. В июле 2017 года, во время рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, Путин передал ему обращение свердловчан. Необходимые 14,5 миллиона рублей нашлись в течение недели.



Сергей Майков, мастер по резке стали: «Обещали в 2017 году убрать задолженность, в августе убрали, то есть досрочно. Задолженность по зарплате оставалась со времен прошлого владельца. Нынешнее руководство убрало задолженность, завод возрождается».



Из-за сложившейся ситуации директора завода уволили. Нынешнее руководство работает над расширением портфеля заказов, чтобы история с задолженностью не повторилась. Сейчас предприятие обеспечено работой на год.