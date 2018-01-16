Власти Венесуэлы подтвердили гибель мятежного полицейского Переса

Полицейский Оскар Перес и шестеро его сторонников были ликвидированы в столкновении с силами безопасности Венесуэлы, сообщил министр внутренних дел страны.
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Мятежный полицейский Оскар Перес, который в июне обстрелял с вертолета здания Верховного суда и МВД Венесуэлы, убит. Об этом во вторник сообщил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Ревероль, передает ТАСС.
Ревероль добавил, что вместе с Пересом в столкновении с силами безопасности были ликвидированы шестеро членов его вооруженной группы — «опасную ячейку, которая в последние месяцы устраивала террористические акты против государственных институтов». Среди убитых членов группы была одна женщина, ее тело пока не опознано. В столкновении погибли двое спецназовцев.
Накануне Перес сам выложил в своем Instagram видео, на котором сообщил, что он и его сторонники окружены. Первые сообщения о гибели Переса появились также в понедельник. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что группа под командованием полицейского планировала устроить взрыв у посольства другой страны.
Напомним, в июне 2017 года группа мятежников, среди которых был Перес, угнала полицейский вертолет и с воздуха обстреляла и забросала гранатами здание МВД и Верховного суда Венесуэлы. В руках военные держали баннер «350. Libertad» («350. Свобода»). Это намек на 350-ю статью венесуэльской конституции, в которой говорится о праве граждан не признавать власть, если она попирает демократические ценности и права человека. Оппозиция Венесуэлы тогда заявила о своей непричастности к произошедшему.
Ревероль добавил, что вместе с Пересом в столкновении с силами безопасности были ликвидированы шестеро членов его вооруженной группы — «опасную ячейку, которая в последние месяцы устраивала террористические акты против государственных институтов». Среди убитых членов группы была одна женщина, ее тело пока не опознано. В столкновении погибли двое спецназовцев.
Накануне Перес сам выложил в своем Instagram видео, на котором сообщил, что он и его сторонники окружены. Первые сообщения о гибели Переса появились также в понедельник. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что группа под командованием полицейского планировала устроить взрыв у посольства другой страны.
Напомним, в июне 2017 года группа мятежников, среди которых был Перес, угнала полицейский вертолет и с воздуха обстреляла и забросала гранатами здание МВД и Верховного суда Венесуэлы. В руках военные держали баннер «350. Libertad» («350. Свобода»). Это намек на 350-ю статью венесуэльской конституции, в которой говорится о праве граждан не признавать власть, если она попирает демократические ценности и права человека. Оппозиция Венесуэлы тогда заявила о своей непричастности к произошедшему.
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