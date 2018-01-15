Окруженный спецназом полицейский в Венесуэле заявил о готовности умереть за родину

Мятежный полицейский, в июне обстрелявший с вертолета здания Верховного суда и МВД в Каракасе, сообщил, что его окружил спецназ.
Полицейский Оскар Перес, участвовавший в июне в похищении полицейского вертолета и обстреле зданий Верховного суда и МВД Венесуэлы, из окружения заявил, что готов умереть за родину. О том, что он и его сообщники окружены, он сообщил на своих страницах в соцсетях.
Оскар Перес: «Мы умрем стоя, защищая нашу землю, но никогда не встанем на колени перед тиранами».
Он также опубликовал в своем Instagram несколько коротких видео, на которых видно его окровавленное лицо и слышны звуки выстрелов. Он сообщил, что находится в западном пригороде столицы Венесуэлы Каракаса, и дом, в котором он скрывается, обстреливают из гранатометов.
Министерство информации Венесуэлы официально не подтвердило информацию об окружении, передает ТАСС.
Напомним, в июне 2017 года группа мятежников угнала полицейский вертолет и с воздуха обстреляла и забросала гранатами здание МВД и Верховного суда Венесуэлы. В руках военные держали баннер «350. Libertad» («350. Свобода»). Это намек на 350-ю статью венесуэльской конституции, в которой говорится о праве граждан не признавать власть, если она попирает демократические ценности и права человека. Оппозиция Венесуэлы тогда заявила о своей непричастности к произошедшему.
Оскар Перес: «Мы умрем стоя, защищая нашу землю, но никогда не встанем на колени перед тиранами».
Он также опубликовал в своем Instagram несколько коротких видео, на которых видно его окровавленное лицо и слышны звуки выстрелов. Он сообщил, что находится в западном пригороде столицы Венесуэлы Каракаса, и дом, в котором он скрывается, обстреливают из гранатометов.
Министерство информации Венесуэлы официально не подтвердило информацию об окружении, передает ТАСС.
Напомним, в июне 2017 года группа мятежников угнала полицейский вертолет и с воздуха обстреляла и забросала гранатами здание МВД и Верховного суда Венесуэлы. В руках военные держали баннер «350. Libertad» («350. Свобода»). Это намек на 350-ю статью венесуэльской конституции, в которой говорится о праве граждан не признавать власть, если она попирает демократические ценности и права человека. Оппозиция Венесуэлы тогда заявила о своей непричастности к произошедшему.
Комментарии