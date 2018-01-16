В Госдуме прокомментировали решение уволить из МИД Польши выпускников МГИМО

Виталий Милонов предложил польскому МИД брать на работу выпускников украинских дипломатических вузов.
Депутат Госдумы подчеркнул, что решение уволить выпускников российских вузов из польского министерства продиктовано «русофобией, граничащей с клинической формой шизофрении».
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Жаль, что Польская республика регулярно поддаётся рецидивам русофобии, граничащей с клинической формой шизофрении. Безусловно, что польскому политическому истеблишменту выгодно поддержание страшных мифов о русской угрозе».
Также депутат посоветовал МИД Польши брать на работу выпускников украинских, особенно львовских, дипломатических вузов, где «проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли», передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что новый глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о намерении уволить из своего ведомства всех сотрудников с дипломами российских вузов, в том числе Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Жаль, что Польская республика регулярно поддаётся рецидивам русофобии, граничащей с клинической формой шизофрении. Безусловно, что польскому политическому истеблишменту выгодно поддержание страшных мифов о русской угрозе».
Также депутат посоветовал МИД Польши брать на работу выпускников украинских, особенно львовских, дипломатических вузов, где «проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли», передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что новый глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о намерении уволить из своего ведомства всех сотрудников с дипломами российских вузов, в том числе Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
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