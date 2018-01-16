Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    В МИД Польши решили уволить всех выпускников российских вузов

    12 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Kacper Pempel
    В МИД Польши решили уволить всех выпускников российских вузов

    В МИД Польши решили уволить всех выпускников российских вузов

    В МИД Польши решили уволить всех выпускников российских вузов
  • Фото: Reuters © 2018, Kacper Pempel

    • Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что в его ведомстве намечаются серьезные кадровые перестановки. В частности, будут уволены все сотрудники с дипломами российских вузов.

    При этом, как сообщает RMF.FM, Чапутович намеревается нанять новых сотрудников, даже если их квалификация будет ниже, чем у тех, кого он планирует уволить. По некоторой информации, большинство дипломатов, которые рискуют потерять работу, в свое время окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

    Отмечается, что кадровый вопрос был одной из главных причин отставки экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского. Он выступал против увольнений действующих дипломатов и приема сотрудников без дипломатического опыта.

    Напомним, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский был отправлен в отставку в начале января этого года. Решение о его отставке принял новый премьер страны Матеуш Моравецкий.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru