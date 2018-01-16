В МИД Польши решили уволить всех выпускников российских вузов

Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что в его ведомстве намечаются серьезные кадровые перестановки. В частности, будут уволены все сотрудники с дипломами российских вузов.
При этом, как сообщает RMF.FM, Чапутович намеревается нанять новых сотрудников, даже если их квалификация будет ниже, чем у тех, кого он планирует уволить. По некоторой информации, большинство дипломатов, которые рискуют потерять работу, в свое время окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Отмечается, что кадровый вопрос был одной из главных причин отставки экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского. Он выступал против увольнений действующих дипломатов и приема сотрудников без дипломатического опыта.
Напомним, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский был отправлен в отставку в начале января этого года. Решение о его отставке принял новый премьер страны Матеуш Моравецкий.
Отмечается, что кадровый вопрос был одной из главных причин отставки экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского. Он выступал против увольнений действующих дипломатов и приема сотрудников без дипломатического опыта.
Напомним, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский был отправлен в отставку в начале января этого года. Решение о его отставке принял новый премьер страны Матеуш Моравецкий.
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