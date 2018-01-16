Главный хит Долорес О’Риордан: как одна песня помогла в борьбе с терроризмом

В Лондоне разбираются в причинах неожиданной смерти солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Она специально приехала в британскую столицу из Дублина, чтобы записать новую версию своего хита Zombie.
46-летняя Долорес накануне отменила тур со вновь собранной группой The Cranberries из-за боли в спине, однако приехала в Лондон, чтобы работать в студии. Ирландка по происхождению и произношению, она любила свою родину, а в Англии бывала только по работе и проездом. На этот раз она остановилась в пятизвездочном отеле Hilton Park Lane, 15 января умерла в номере этой гостиницы. Три года назад назад Долорес поставили диагноз: биполярное расстройство. Тем не менее, она продолжала работать.
Самая известная песня Долорес — Zombie. Агрессивная и эмоциональная, она возникла под впечатлением от теракта 20 марта 1993 года в английском Уоррингтоне. Ирландские республиканцы подкинули в уличную урну бомбу. На месте погибли двое детей 12 и 3 лет. В день атаки Долорес была в Лондоне и за одну ночь написала песню со словами: «С танками, с бомбами, с бомбами и оружием, они в твоей голове, и они плачут».
Клип к песне был снят в Белфасте. В нем использована репортажная съемка британских солдат и ирландских детей, которые прячутся от них. К этому хиту Долорес должна была вернуться сегодня, на 16 января у нее была назначена встреча в студии звукозаписи с коллективом Bad Wolves.
Вскоре после выхода альбома ирландская республиканская армия снизила террористическую активность в Англии. Поклонники группы были уверены, что песня Долорес застряла и в их голове. Сама певица уверяла, что Zombie — песня не об ирландских террористах или британских солдатах. Песня призывает отказаться от войны, от самого этого конфликта, который тянется с 1916-го года. На студии в Лондоне Долорес хотела вернуться к самой известной своей песне и выдать ее в новом звучании — а значит, верила, что она актуальна и сегодня, почти 25 лет спустя.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Елизаветы Герсон.
Самая известная песня Долорес — Zombie. Агрессивная и эмоциональная, она возникла под впечатлением от теракта 20 марта 1993 года в английском Уоррингтоне. Ирландские республиканцы подкинули в уличную урну бомбу. На месте погибли двое детей 12 и 3 лет. В день атаки Долорес была в Лондоне и за одну ночь написала песню со словами: «С танками, с бомбами, с бомбами и оружием, они в твоей голове, и они плачут».
Клип к песне был снят в Белфасте. В нем использована репортажная съемка британских солдат и ирландских детей, которые прячутся от них. К этому хиту Долорес должна была вернуться сегодня, на 16 января у нее была назначена встреча в студии звукозаписи с коллективом Bad Wolves.
Вскоре после выхода альбома ирландская республиканская армия снизила террористическую активность в Англии. Поклонники группы были уверены, что песня Долорес застряла и в их голове. Сама певица уверяла, что Zombie — песня не об ирландских террористах или британских солдатах. Песня призывает отказаться от войны, от самого этого конфликта, который тянется с 1916-го года. На студии в Лондоне Долорес хотела вернуться к самой известной своей песне и выдать ее в новом звучании — а значит, верила, что она актуальна и сегодня, почти 25 лет спустя.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Елизаветы Герсон.
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