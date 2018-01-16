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    ЦИК разрешил открыть избирательные счета 17 кандидатам. выборы, Жириновский, КПРФ, Путин, Собчак Ксения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК разрешил открыть избирательные счета 17 кандидатам

    ЦИК разрешил открыть избирательные счета 17 кандидатам

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    ЦИК разрешил открыть избирательные счета 17 кандидатам

    ЦИК разрешил открыть избирательные счета 17 кандидатам

      На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии выяснилось, что в общей сложности 17 человек получили разрешение вступить в борьбу за пост президента.

      Семнадцать человек получили разрешение открыть избирательные счета и вступить в борьбу за пост президента, сообщили сегодня в ЦИК. Впрочем, один из претендентов, Михаил Козлов, может в скором времени выбыть из кампании: в его документах найдены признаки фальсификаций, и проверять их теперь будет Следственный комитет.

      На сегодняшний день в ЦИКе официально зарегистрированы два кандидата от парламентских партий — это Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Выдвиженец от КПРФ сегодня опроверг появившуюся в СМИ информацию, что перед регистрацией он избавился от ценных бумаг на 7,5 миллиардов рублей. Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, который тоже намерен баллотироваться и сейчас собирает подписи, уже вызвал Павла Грудинина на дебаты, чтобы выяснить происхождение его капиталов.

      смотретьВ документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей
      В документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей
      Сегодня же стало известно, что свои подписи за выдвижение Владимира Путина уже оставили более миллиона россиян. Для регистрации в качестве самовыдвиженца Путину достаточно сдать в Центризбирком 300 тысяч подписей, однако активисты продолжают работу по созданию базы сторонников кандидата. Также в штабе Путина появилась информационная служба — её сотрудники готовы ответить на любые вопросы избирателей.

      Среди других претендентов на высший пост ближе всех к преодолению подписного порога Григорий Явлинский и Борис Титов — в активе у них по 90 тысяч подписей из необходимых ста тысяч. У Ксении Собчак — 75 тысяч.

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