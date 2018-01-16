ЦИК разрешил открыть избирательные счета 17 кандидатам

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии выяснилось, что в общей сложности 17 человек получили разрешение вступить в борьбу за пост президента.
Семнадцать человек получили разрешение открыть избирательные счета и вступить в борьбу за пост президента, сообщили сегодня в ЦИК. Впрочем, один из претендентов, Михаил Козлов, может в скором времени выбыть из кампании: в его документах найдены признаки фальсификаций, и проверять их теперь будет Следственный комитет.
На сегодняшний день в ЦИКе официально зарегистрированы два кандидата от парламентских партий — это Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Выдвиженец от КПРФ сегодня опроверг появившуюся в СМИ информацию, что перед регистрацией он избавился от ценных бумаг на 7,5 миллиардов рублей. Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, который тоже намерен баллотироваться и сейчас собирает подписи, уже вызвал Павла Грудинина на дебаты, чтобы выяснить происхождение его капиталов.
Сегодня же стало известно, что свои подписи за выдвижение Владимира Путина уже оставили более миллиона россиян. Для регистрации в качестве самовыдвиженца Путину достаточно сдать в Центризбирком 300 тысяч подписей, однако активисты продолжают работу по созданию базы сторонников кандидата. Также в штабе Путина появилась информационная служба — её сотрудники готовы ответить на любые вопросы избирателей.
Среди других претендентов на высший пост ближе всех к преодолению подписного порога Григорий Явлинский и Борис Титов — в активе у них по 90 тысяч подписей из необходимых ста тысяч. У Ксении Собчак — 75 тысяч.
На сегодняшний день в ЦИКе официально зарегистрированы два кандидата от парламентских партий — это Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Выдвиженец от КПРФ сегодня опроверг появившуюся в СМИ информацию, что перед регистрацией он избавился от ценных бумаг на 7,5 миллиардов рублей. Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, который тоже намерен баллотироваться и сейчас собирает подписи, уже вызвал Павла Грудинина на дебаты, чтобы выяснить происхождение его капиталов.
Сегодня же стало известно, что свои подписи за выдвижение Владимира Путина уже оставили более миллиона россиян. Для регистрации в качестве самовыдвиженца Путину достаточно сдать в Центризбирком 300 тысяч подписей, однако активисты продолжают работу по созданию базы сторонников кандидата. Также в штабе Путина появилась информационная служба — её сотрудники готовы ответить на любые вопросы избирателей.
Среди других претендентов на высший пост ближе всех к преодолению подписного порога Григорий Явлинский и Борис Титов — в активе у них по 90 тысяч подписей из необходимых ста тысяч. У Ксении Собчак — 75 тысяч.
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