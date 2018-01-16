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    Глава Минпромторга назвал стоимость автомобилей из проекта «Кортеж»

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    Глава Минпромторга назвал стоимость автомобилей из проекта «Кортеж»

    Глава Минпромторга назвал стоимость автомобилей из проекта «Кортеж»

    Глава Минпромторга назвал розничную стоимость новых российских автомобилей премиум-класса.

    Розничная стоимость автомобилей из проекта «Кортеж» будет начинаться от 6 млн рублей, что примерно соответствует цене зарубежных автомобилей премиум-класса. Об этом заявил во вторник в кулуарах Гайдаровского форума глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.

    Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Мы ставили перед собой задачу как индикатор — премиальные автомобили минус 15%. Мы ориентируемся по стоимости на Mercedes S-класса, либо „семерка“ BMW с мотором V12 минус 15%».

    Минпромторг расчитывает, что после 2020 года в России ежегодно будут собирать не менее 1000 таких машин.

    Денис Мантуров: «У нас пока на 18 загрузка полностью обеспечена, более 70 машин мы должны поставить в этом году, в следующем году выйти на параметры 200 автомобилей, затем — 300 и больше. Мы рассчитываем, что к этой же программе присоединится внедорожник, который разрабатывается на этой же платформе и будет производиться нашим индустриальным партнером с 2020 года. Мы рассчитываем, что это прибавит объемов и объем будет исчисляться тысячами экземпляров».

    смотретьАвтомобиль из проекта «Кортеж» испытали на полигоне
    Автомобиль из проекта «Кортеж» испытали на полигоне
    Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Машины собирают на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Летом на одном из автомобилей прокатился сам президент.

    Одна из целей «Кортежа» — замена иномарок на отечественные машины в правительственном кортеже. С 2019 года, как ожидается, автомобили поступят в свободную продажу.

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