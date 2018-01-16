Глава Минпромторга назвал стоимость автомобилей из проекта «Кортеж»

Глава Минпромторга назвал розничную стоимость новых российских автомобилей
премиум-класса.
Розничная стоимость автомобилей из проекта «Кортеж» будет начинаться от 6 млн рублей, что примерно соответствует цене зарубежных автомобилей премиум-класса. Об этом заявил во вторник в кулуарах Гайдаровского форума глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Мы ставили перед собой задачу как индикатор — премиальные автомобили минус 15%. Мы ориентируемся по стоимости на Mercedes S-класса, либо „семерка“ BMW с мотором V12 минус 15%».
Минпромторг расчитывает, что после 2020 года в России ежегодно будут собирать не менее 1000 таких машин.
Денис Мантуров: «У нас пока на 18 загрузка полностью обеспечена, более 70 машин мы должны поставить в этом году, в следующем году выйти на параметры 200 автомобилей, затем — 300 и больше. Мы рассчитываем, что к этой же программе присоединится внедорожник, который разрабатывается на этой же платформе и будет производиться нашим индустриальным партнером с 2020 года. Мы рассчитываем, что это прибавит объемов и объем будет исчисляться тысячами экземпляров».
Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Машины собирают на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Летом на одном из автомобилей прокатился сам президент.
Одна из целей «Кортежа» — замена иномарок на отечественные машины в правительственном кортеже. С 2019 года, как ожидается, автомобили поступят в свободную продажу.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Мы ставили перед собой задачу как индикатор — премиальные автомобили минус 15%. Мы ориентируемся по стоимости на Mercedes S-класса, либо „семерка“ BMW с мотором V12 минус 15%».
Минпромторг расчитывает, что после 2020 года в России ежегодно будут собирать не менее 1000 таких машин.
Денис Мантуров: «У нас пока на 18 загрузка полностью обеспечена, более 70 машин мы должны поставить в этом году, в следующем году выйти на параметры 200 автомобилей, затем — 300 и больше. Мы рассчитываем, что к этой же программе присоединится внедорожник, который разрабатывается на этой же платформе и будет производиться нашим индустриальным партнером с 2020 года. Мы рассчитываем, что это прибавит объемов и объем будет исчисляться тысячами экземпляров».
Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Машины собирают на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Летом на одном из автомобилей прокатился сам президент.
Одна из целей «Кортежа» — замена иномарок на отечественные машины в правительственном кортеже. С 2019 года, как ожидается, автомобили поступят в свободную продажу.
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