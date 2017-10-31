Автомобиль из проекта «Кортеж» испытали на полигоне: видео

В Интернете появилось видео испытаний автомобиля из проекта «Кортеж». Он должен обеспечить первых лиц страны лимузинами и другими машинами
премиум-класса отечественного производства.
До сегодняшнего дня автомобиль из проекта «Кортеж» можно было увидеть только на фотографиях. Теперь же есть шанс оценить его в движении. Журнал «Авторевю» опубликовал видео с испытания на полигоне исследовательского центра НАМИ. По информации издания, проект предусматривает производство бронированных седанов, но, судя по шинам, на видео представлен обычный.
Во время заездов проверялась работа двигателя, трансмиссии и электромотора. У опытного образца 9-ступенчатая коробка передач, мощность турбированного двигателя составляет примерно 650 лошадиных сил. Электромотор добавляет еще 100. Проект «Кортеж» запустили в 2012 году. Для передвижения первых лиц страны хотят сделать 4 типа кузова — седан, лимузин, минивэн и внедорожник.
Во время заездов проверялась работа двигателя, трансмиссии и электромотора. У опытного образца 9-ступенчатая коробка передач, мощность турбированного двигателя составляет примерно 650 лошадиных сил. Электромотор добавляет еще 100. Проект «Кортеж» запустили в 2012 году. Для передвижения первых лиц страны хотят сделать 4 типа кузова — седан, лимузин, минивэн и внедорожник.
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