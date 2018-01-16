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    В больнице рассказали о первых словах пришедшей в сознание пермской учительницы

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    В больнице рассказали о первых словах пришедшей в сознание пермской учительницы

    В больнице рассказали о первых словах пришедшей в сознание пермской учительницы

    В больнице рассказали о первых словах пришедшей в сознание пермской учительницы

    Состояние учительницы начальных классов Натальи Шагулиной, которая спасла детей во время поножовщины в пермской школе, улучшилось.

    Сегодня учительницу, которая продолжает оставаться в реанимации, навестили министр образования Ольга Васильева и губернатор Пермского края Максим Решетников. Как рассказали в пермской больнице, учительница, пришедшая в сознание, в первую очередь задала вопрос «Как мои детки?».

    Решетников и Васильева пожелали учительнице скорейшего выздоровления. Кроме того, пермский губернатор подарил ей букет цветов, сообщает ТАСС.

    В больнице же отметили, что состояние Шагулиной все равно оценивается как тяжелое. Несмотря на то, что она начала говорить, учительница «еще не один день» пробудет в реанимации.

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    Напомним, поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и атаковали четвероклассников. В результате пострадали 15 человек, в том числе зачинщики драки и учительница.

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    Ранее в департаменте образования Перми рассказали, что Наталья Шагулина пострадала сильнее всех, так как приняла удар на себя, спасая детей. В Госдуме же предложили наградить учительницу-героиню.

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