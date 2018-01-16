Украина внесла Никиту Михалкова и рэпера Басту в черный список

Минкульт Украины включил еще четырех российских знаменитостей в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.
В черный список решили включить режиссера Никиту Михалкова, телеведущего Дмитрия Шепелева (бывший муж Жанны Фриске), певца Дмитрия Фомина и рэпера Василия Вакуленко (Баста).
Как заявили в украинском Минкульте, эти знаменитости «создают угрозу национальной безопасности».
Отметим, что в украинский черный список были включены уже более 140 знаменитостей. Среди них, в частности, оказались Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Михаил Боярский и многие другие артисты. Черный список периодически пополняется новыми именами.
Кроме того, был создан перечень российских фильмов и сериалов, показ которых на Украине запрещен.
Как заявили в украинском Минкульте, эти знаменитости «создают угрозу национальной безопасности».
Отметим, что в украинский черный список были включены уже более 140 знаменитостей. Среди них, в частности, оказались Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Михаил Боярский и многие другие артисты. Черный список периодически пополняется новыми именами.
Кроме того, был создан перечень российских фильмов и сериалов, показ которых на Украине запрещен.
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