Порошенко против звезд шоу-бизнеса: как в России отреагировали на черные списки Киева

Латентный член НАТО Пётр Порошенко не скрывает свою политическую ориентацию. Украинский президент со скоростью бешеного принтера штампует черные списки в отношении россиян. Президент с глазами кролика запоем работает над составлением все новых и новых списков врагов государства. Но среди «бандитов» и «террористов» в основном оказываются звезды с большой эстрады.
Среди врагов Украины, к примеру, неожиданно оказалась Лолита Милявская. Ее буквально сняли с поезда, не позволив навестить больного ребенка. Отправив «москаляку» в обратном направлении, Украина потеряла очередного исполнителя.
Еще одна угроза национальной безопасности Украины — актриса Елена Яковлева. Она является уроженкой Житомирской области и тоже попала на карандаш СБУ. На границе народную артистку России отправили по тому же адресу, что и Лолиту.
Филипп Киркоров и Надежда Бабкина на Украину теперь только контрабандой. Иначе никак. Никите Сергеевичу Михалкову тоже дали понять: для него в Киеве «кина не будет». Плюрализм кончился.
Чужие среди чужих. Десятки фамилий, которыми раньше гордилась Украина, теперь — враги народа. В расстрельный список сайта «Миротворец» попал и Юрий Лоза. Для Олега Газманова на Украине теперь тоже песенка спета.
Олег Газманов: «Я думаю, что эта грязная накипь, она уйдет. Без следа. И, может, и не вспомнят этих людей. Если они не натворят то, что натворил Гитлер».
Под раздачу СБУ попал и Алексей Панин. Хотя, казалось бы, он — парень хоть куда. Само олицетворение европейской толерантности!
Народные артисты против актера погорелого Майдана Петра Порошенко. Победа или смерть.
Почему Газманов стал для Порошенко врагом номер один? Кто нелегально помогает Пригожину и Валерии в Киеве? Как на Украине организовали покушение на Панкратова-Чёрного? Почему Порошенко побаивается великого Александра Калягина, но еще больше боится скандального актера Алексея Панина? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации».
Еще одна угроза национальной безопасности Украины — актриса Елена Яковлева. Она является уроженкой Житомирской области и тоже попала на карандаш СБУ. На границе народную артистку России отправили по тому же адресу, что и Лолиту.
Филипп Киркоров и Надежда Бабкина на Украину теперь только контрабандой. Иначе никак. Никите Сергеевичу Михалкову тоже дали понять: для него в Киеве «кина не будет». Плюрализм кончился.
Чужие среди чужих. Десятки фамилий, которыми раньше гордилась Украина, теперь — враги народа. В расстрельный список сайта «Миротворец» попал и Юрий Лоза. Для Олега Газманова на Украине теперь тоже песенка спета.
Олег Газманов: «Я думаю, что эта грязная накипь, она уйдет. Без следа. И, может, и не вспомнят этих людей. Если они не натворят то, что натворил Гитлер».
Под раздачу СБУ попал и Алексей Панин. Хотя, казалось бы, он — парень хоть куда. Само олицетворение европейской толерантности!
Народные артисты против актера погорелого Майдана Петра Порошенко. Победа или смерть.
Почему Газманов стал для Порошенко врагом номер один? Кто нелегально помогает Пригожину и Валерии в Киеве? Как на Украине организовали покушение на Панкратова-Чёрного? Почему Порошенко побаивается великого Александра Калягина, но еще больше боится скандального актера Алексея Панина? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации».
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