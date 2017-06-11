Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.06, 12:33
    Порошенко против звезд шоу-бизнеса: как в России отреагировали на черные списки Киева. Газманов, знаменитости, Киркоров, Милявская Лолита, Михалков, Украина, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Порошенко против звезд шоу-бизнеса: как в России отреагировали на черные списки Киева

    комментировать

    Порошенко против звезд шоу-бизнеса: как в России отреагировали на черные списки Киева

    Порошенко против звезд <nobr>шоу-бизнеса</nobr>: как в России отреагировали на черные списки Киева

      Латентный член НАТО Пётр Порошенко не скрывает свою политическую ориентацию. Украинский президент со скоростью бешеного принтера штампует черные списки в отношении россиян. Президент с глазами кролика запоем работает над составлением все новых и новых списков врагов государства. Но среди «бандитов» и «террористов» в основном оказываются звезды с большой эстрады.

      Среди врагов Украины, к примеру, неожиданно оказалась Лолита Милявская. Ее буквально сняли с поезда, не позволив навестить больного ребенка. Отправив «москаляку» в обратном направлении, Украина потеряла очередного исполнителя.

      Еще одна угроза национальной безопасности Украины — актриса Елена Яковлева. Она является уроженкой Житомирской области и тоже попала на карандаш СБУ. На границе народную артистку России отправили по тому же адресу, что и Лолиту.

      Филипп Киркоров и Надежда Бабкина на Украину теперь только контрабандой. Иначе никак. Никите Сергеевичу Михалкову тоже дали понять: для него в Киеве «кина не будет». Плюрализм кончился.

      Чужие среди чужих. Десятки фамилий, которыми раньше гордилась Украина, теперь — враги народа. В расстрельный список сайта «Миротворец» попал и Юрий Лоза. Для Олега Газманова на Украине теперь тоже песенка спета.

      Олег Газманов: «Я думаю, что эта грязная накипь, она уйдет. Без следа. И, может, и не вспомнят этих людей. Если они не натворят то, что натворил Гитлер».

      Под раздачу СБУ попал и Алексей Панин. Хотя, казалось бы, он — парень хоть куда. Само олицетворение европейской толерантности!

      Народные артисты против актера погорелого Майдана Петра Порошенко. Победа или смерть.

      Почему Газманов стал для Порошенко врагом номер один? Кто нелегально помогает Пригожину и Валерии в Киеве? Как на Украине организовали покушение на Панкратова-Чёрного? Почему Порошенко побаивается великого Александра Калягина, но еще больше боится скандального актера Алексея Панина? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации».

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru