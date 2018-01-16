СМИ узнали детали создания новой американской атомной ракеты

Планы Пентагона становятся все более воинственными. По мнению большинства американских изданий, новая ядерная доктрина Трампа, которую он только собирается представить в конце месяца, будет утверждена. Утечки из документа уже попали в прессу.
Как пишет The Wall Street Journal, Пентагон планирует создать два вида ядерных боезарядов малой мощности. Такие новые крылатые ракеты позволят США обеспечить так называемое нестратегическое региональное присутствие, после чего Вашингтон получит возможность нанести ядерный удар в ответ на неядерную атаку.
Авторы обзора пытаются в очередной раз послать «четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них». Стратегию Пентагона поддерживает и глава британского МИДа. Как заявил сегодня Борис Джонсон, ракетная программа КНДР является главной угрозой миру с начала атомной эры.
Авторы обзора пытаются в очередной раз послать «четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них». Стратегию Пентагона поддерживает и глава британского МИДа. Как заявил сегодня Борис Джонсон, ракетная программа КНДР является главной угрозой миру с начала атомной эры.
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