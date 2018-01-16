Северокорейскую ядерную угрозу Борис Джонсон назвал «невиданной в мировой истории»

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что нельзя игнорировать исходящую от КНДР ядерную угрозу, которая является самой серьезной с начала атомного века.
Свое мнение о происходящем в Северной Корее глава британского МИДа озвучил в интервью газете The Guardian.
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Ким Чен Ын использует такой язык: частично уничтожить не только соседние страны, но и часть США. Его зарождающаяся возможность пуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты — это угроза, с которой мир не сталкивался с начала атомного века. Существует реальная вероятность того, что государство-изгой прибегнет к ядерному шантажу и будет способно на ядерное уничтожение. Я думаю, это то, что мы не можем игнорировать».
Борис Джонсон признался, что разделяет подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона в отношении КНДР. По мнению главы британского МИДа, Китай способен остановить Пхеньян и ликвидировать опасность, которую он представляет.
Борис Джонсон: «В конце концов, люди, которые действительно смогут решить проблему с КНДР, — это китайцы».
Ранее издание Evening Standard сообщило, что Борис Джонсон призвал мировое сообщество объединиться против ядерной программы КНДР и заявил, попытки Пхеньяна по созданию ядерного оружия незаконны и угрожают региональной и международной стабильности.
В минувшем году ситуация на Корейском полуострове резко обострилась. Это случилось после того как Пхеньян провел целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР. Резолюция также предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее конца 2019 года».
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Ким Чен Ын использует такой язык: частично уничтожить не только соседние страны, но и часть США. Его зарождающаяся возможность пуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты — это угроза, с которой мир не сталкивался с начала атомного века. Существует реальная вероятность того, что государство-изгой прибегнет к ядерному шантажу и будет способно на ядерное уничтожение. Я думаю, это то, что мы не можем игнорировать».
Борис Джонсон признался, что разделяет подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона в отношении КНДР. По мнению главы британского МИДа, Китай способен остановить Пхеньян и ликвидировать опасность, которую он представляет.
Борис Джонсон: «В конце концов, люди, которые действительно смогут решить проблему с КНДР, — это китайцы».
Ранее издание Evening Standard сообщило, что Борис Джонсон призвал мировое сообщество объединиться против ядерной программы КНДР и заявил, попытки Пхеньяна по созданию ядерного оружия незаконны и угрожают региональной и международной стабильности.
В минувшем году ситуация на Корейском полуострове резко обострилась. Это случилось после того как Пхеньян провел целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР. Резолюция также предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее конца 2019 года».
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