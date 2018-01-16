Смертельный инсульт сразил Анпилова по пути на встречу с Грудининым

Председатель исполкома движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, который считался одним из самых ярких леворадикальных политиков, умер от инсульта. Удар сразил политика 13 января. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Об уходе Анпилова на своей странице в Facebook сообщила бывший депутат Госдумы РФ Дарья Митина. По ее словам, удар сразил политика по дороге на встречу с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым, передает ТАСС.
Дарья Митина, бывший депутат Госдумы РФ: «13 января Анпилов ехал на встречу Грудинина с доверенными лицами, но не доехал — обширный инсульт. Три дня лежал в НИИ Склифосовского в коме и несколько часов назад скончался».
По словам Митиной, дата и место похорон будут сообщены позже. Лидеру «Трудовой России» было 72 года. Он запомнился по громким уличным протестам начала 90-х. Он и его сторонники, выступая против Ельцина и реформ Гайдара, участвовали в массовых беспорядках и стычках со стражами порядка. В 1993 году Анпилов поддержал опальный Верховный совет, был арестован, но позже амнистирован.
Потерпев поражение на выборах в Госдуму, он сошел с главных подмостков политической активности, тем не менее продолжал борьбу. Единомышленники сегодня пишут об Анпилове как о русском Че Геваре, с уходом которого закончилась целая эпоха российского левого движения.
Дарья Митина, бывший депутат Госдумы РФ: «13 января Анпилов ехал на встречу Грудинина с доверенными лицами, но не доехал — обширный инсульт. Три дня лежал в НИИ Склифосовского в коме и несколько часов назад скончался».
По словам Митиной, дата и место похорон будут сообщены позже. Лидеру «Трудовой России» было 72 года. Он запомнился по громким уличным протестам начала 90-х. Он и его сторонники, выступая против Ельцина и реформ Гайдара, участвовали в массовых беспорядках и стычках со стражами порядка. В 1993 году Анпилов поддержал опальный Верховный совет, был арестован, но позже амнистирован.
Потерпев поражение на выборах в Госдуму, он сошел с главных подмостков политической активности, тем не менее продолжал борьбу. Единомышленники сегодня пишут об Анпилове как о русском Че Геваре, с уходом которого закончилась целая эпоха российского левого движения.
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