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    Умер политик Виктор Анпилов. Госдума, КПРФ, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУмер политик Виктор Анпилов

    Умер политик Виктор Анпилов

    7 комментариев
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Умер политик Виктор Анпилов

    Умер политик Виктор Анпилов

    Умер политик Виктор Анпилов
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

      • Российский политик Виктор Анпилов скончался в результате обширного инсульта.

      Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался в больнице несколько часов назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной.

      Дарья Митина, бывший депутат Госдумы РФ: «13 января Анпилов ехал на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал: oбширный инсульт. Три дня лежал в НИИ имени Склифосовского в кoме. Несколько часов назад скончался».

      Сообщение о смерти Виктора Анпилова размещено также на его странице в Facebook.

      Виктор Анпилов был не только политиком. В советские годы он долго работал журналистом-международником.

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