Умер политик Виктор Анпилов

Российский политик Виктор Анпилов скончался в результате обширного инсульта.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался в больнице несколько часов назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной.
Дарья Митина, бывший депутат Госдумы РФ: «13 января Анпилов ехал на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал: oбширный инсульт. Три дня лежал в НИИ имени Склифосовского в кoме. Несколько часов назад скончался».
Сообщение о смерти Виктора Анпилова размещено также на его странице в Facebook.
Виктор Анпилов был не только политиком. В советские годы он долго работал журналистом-международником.
Дарья Митина, бывший депутат Госдумы РФ: «13 января Анпилов ехал на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал: oбширный инсульт. Три дня лежал в НИИ имени Склифосовского в кoме. Несколько часов назад скончался».
Сообщение о смерти Виктора Анпилова размещено также на его странице в Facebook.
Виктор Анпилов был не только политиком. В советские годы он долго работал журналистом-международником.
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