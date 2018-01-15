Галочки и крестики: в ЦИК дали рекомендации по заполнению бюллетеней

В ЦИК сегодня прошло очередное заседание, на котором члены комиссии рассказали, сколько кандидатов будут участвовать в выборах, и дали рекомендации по заполнению бюллетеней избирателям.
На пост президента России в марте будут баллотироваться максимум 19 человек, если все претенденты, у которых Центризбирком принял документы, будут официально зарегистрированы. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, завтра комиссия рассмотрит последние три заявки от партийных кандидатов. И сегодня же ЦИК дал рекомендации, какие знаки лучше всего ставить в бюллетене для голосования — это галочка, крестик и кружок.
Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ: «Это четко читается и КОИБом, и человеком. При ручном пересчете нельзя будет двусмысленно трактовать такой знак. Все остальное знаки: точки, запятые, — на мой взгляд, от лукавого, а это — ярко выраженный знак, который нельзя не подделать не фальсифицировать».
На данный момент удостоверения кандидатов получили двое — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Другие претенденты пока собирают подписи. Так, в поддержку Григория Явлинского «Яблоко» собрало 87 тысяч подписей из обязательных 100 тысяч. Больше всех удалось собрать сторонникам Владимира Путина — 711 тысяч подписей. В избирательном штабе Путина сообщили, что в интернете заработал его предвыборный сайт.
Кроме того, в Москве открылась общественная приемная, она займется сбором информации о проблемах и нуждах избирателей.
Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ: «Это четко читается и КОИБом, и человеком. При ручном пересчете нельзя будет двусмысленно трактовать такой знак. Все остальное знаки: точки, запятые, — на мой взгляд, от лукавого, а это — ярко выраженный знак, который нельзя не подделать не фальсифицировать».
На данный момент удостоверения кандидатов получили двое — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Другие претенденты пока собирают подписи. Так, в поддержку Григория Явлинского «Яблоко» собрало 87 тысяч подписей из обязательных 100 тысяч. Больше всех удалось собрать сторонникам Владимира Путина — 711 тысяч подписей. В избирательном штабе Путина сообщили, что в интернете заработал его предвыборный сайт.
Кроме того, в Москве открылась общественная приемная, она займется сбором информации о проблемах и нуждах избирателей.
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