За жестокое убийство россиянки в Нидерландах задержан ее муж

В обстоятельствах гибели уроженки Воронежа в Нидерландах разбираются полицейские. Девушку нашли мертвой в собственной студии йоги. Первым под подозрение попал супруг погибшей, сегодня стало известно, что его задержали.
Двухкомнатная тесная хрущевка на окраине Воронежа. Из этого родительского дома Юлия Чернышёва и улетела в далекие Нидерланды, когда ей исполнилось 18. Отец признается, что был против того, что дочь вместо поступления в вуз заговорила о свадьбе, переезде в другую страну и начала собирать вещи. Но рядом был возлюбленный Юли Андрей. На 10 лет старше, образованный, перспективный. Родители смирились.
Незадолго до гибели Юлия начала изучать психологию и увлеклась йогой. Открыла даже собственную студию в Гааге. Там и обнаружили ее тело. После осмотра медики насчитали 28 ножевых ранений. Первым о смерти женщины родным сообщил ее голландский друг Рене Верлаан.
Главный подозреваемый в жестокой расправе уже задержан. По версии правоохранителей, это 40-летний супруг Юлии Андрей Котов. Что стало мотивом расправы, еще предстоит выяснить. Родители убитой говорят, что незадолго до Нового года Юля и Андрей собрались разводиться. Она жаловалась, что муж, якобы, неистово ревновал. Агрессия выражалась в скандалах, тотальном контроле и побоях.
Сейчас главная проблема — доставить тело Юли на родину, говорят родители. Ведь дочь несколько лет назад отказалась от российского гражданства, настоял муж. По местным законам, только один из супругов может быть гражданином двух государств. Теперь российские дипломаты лишь разводят руками. Впрочем, учитывая большой общественный резонанс и обстоятельства трагедии, обещали вмешаться.
Незадолго до гибели Юлия начала изучать психологию и увлеклась йогой. Открыла даже собственную студию в Гааге. Там и обнаружили ее тело. После осмотра медики насчитали 28 ножевых ранений. Первым о смерти женщины родным сообщил ее голландский друг Рене Верлаан.
Главный подозреваемый в жестокой расправе уже задержан. По версии правоохранителей, это 40-летний супруг Юлии Андрей Котов. Что стало мотивом расправы, еще предстоит выяснить. Родители убитой говорят, что незадолго до Нового года Юля и Андрей собрались разводиться. Она жаловалась, что муж, якобы, неистово ревновал. Агрессия выражалась в скандалах, тотальном контроле и побоях.
Сейчас главная проблема — доставить тело Юли на родину, говорят родители. Ведь дочь несколько лет назад отказалась от российского гражданства, настоял муж. По местным законам, только один из супругов может быть гражданином двух государств. Теперь российские дипломаты лишь разводят руками. Впрочем, учитывая большой общественный резонанс и обстоятельства трагедии, обещали вмешаться.
Комментарии