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    Расчлененное тело уроженки Воронежа нашли в Голландии

    3 комментария
    • Фото: Julia Leda / facebook.com
    Расчлененное тело уроженки Воронежа нашли в Голландии

    Расчлененное тело уроженки Воронежа нашли в Голландии

    Расчлененное тело уроженки Воронежа нашли в Голландии
  • Фото: Julia Leda / facebook.com

    • Уроженка Воронежа Юлия Чернышёва была найдена мертвой в студии йоги в Голландии в городе Гаага.

    По предварительным данным, девушка была убита. О трагедии сообщил друг Юлии на своей странице в Facebook. Мужчина заявил, что причиной случившегося стало семейное насилие. Ему якобы еще 3 января позвонили из полиции и рассказали, что девушка пропала. Ее тело нашли в студии йоги Studio by the Sea, где девушка преподавала.

    Как сообщает местное издание NLtimes, тело девушки нашли расчлененным, а на месте преступления задержали ее сожителя. По предварительной информации, 40-летнего мужчину зовут Андрей, и он сейчас арестован полицией в качестве подозреваемого.

    СМИ отмечают, что он выходил из здания, будучи весь в крови, и направлялся в машину скорой помощи.

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