Расчлененное тело уроженки Воронежа нашли в Голландии

Уроженка Воронежа Юлия Чернышёва была найдена мертвой в студии йоги в Голландии в городе Гаага.
По предварительным данным, девушка была убита. О трагедии сообщил друг Юлии на своей странице в Facebook. Мужчина заявил, что причиной случившегося стало семейное насилие. Ему якобы еще 3 января позвонили из полиции и рассказали, что девушка пропала. Ее тело нашли в студии йоги Studio by the Sea, где девушка преподавала.
Как сообщает местное издание NLtimes, тело девушки нашли расчлененным, а на месте преступления задержали ее сожителя. По предварительной информации, 40-летнего мужчину зовут Андрей, и он сейчас арестован полицией в качестве подозреваемого.
СМИ отмечают, что он выходил из здания, будучи весь в крови, и направлялся в машину скорой помощи.
Как сообщает местное издание NLtimes, тело девушки нашли расчлененным, а на месте преступления задержали ее сожителя. По предварительной информации, 40-летнего мужчину зовут Андрей, и он сейчас арестован полицией в качестве подозреваемого.
СМИ отмечают, что он выходил из здания, будучи весь в крови, и направлялся в машину скорой помощи.
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