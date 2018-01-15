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    «Гознак» запустит приложение для проверки подлинности новых купюр

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    «Гознак» запустит приложение для проверки подлинности новых купюр

    «Гознак» запустит приложение для проверки подлинности новых купюр

    «Гознак» разработал мобильное приложение для определения подлинности новых купюр в 200 и 2000 рублей.

    «Гознак» разработал приложение для мобильных устройств, которое позволяет определить подлинность новых купюр в 200 и 2000 рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

    В пресс-службе уточнили, что приложение также позволит пользователям получить полную информацию о виде и особенностях новых купюр. Приложение будет доступно в AppStore и GooglePlay с 18 января.

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    Напомним, денежные купюры номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре. На банкноте в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей — мост из Владивостока на остров Русский и космодром Восточный. Первыми новые купюры увидели жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока.

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