Организация освобождения Палестины призвала провести конференцию ООН по Иерусалиму

Исполком Организации освобождения Палестины (ООП) призвал провести международную конференцию под эгидой ООН для «создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы».
Из заявления ООП: «Исполком ООП призывает международное сообщество провести серьезную работу для созыва полноценной международной конференции под эгидой ООН».
В организации рассчитывают, что на конференции будет принято решение о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до арабо-израильского конфликта 1967 года. Кроме того, как передает агентство Reuters, участники конференции должны будут обсудить проблему палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах, и найти решение в соответствии с резолюциями ООН.
Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов в многолетнем палестино-израильском конфликте. Ситуация обострилась после того, как президент США в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией.
В организации рассчитывают, что на конференции будет принято решение о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до арабо-израильского конфликта 1967 года. Кроме того, как передает агентство Reuters, участники конференции должны будут обсудить проблему палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах, и найти решение в соответствии с резолюциями ООН.
Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов в многолетнем палестино-израильском конфликте. Ситуация обострилась после того, как президент США в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией.
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