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    Организация освобождения Палестины призвала провести конференцию ООН по Иерусалиму

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    Организация освобождения Палестины призвала провести конференцию ООН по Иерусалиму

    Организация освобождения Палестины призвала провести конференцию ООН по Иерусалиму

    Исполком Организации освобождения Палестины (ООП) призвал провести международную конференцию под эгидой ООН для «создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы».

    Из заявления ООП: «Исполком ООП призывает международное сообщество провести серьезную работу для созыва полноценной международной конференции под эгидой ООН».

    В организации рассчитывают, что на конференции будет принято решение о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до арабо-израильского конфликта 1967 года. Кроме того, как передает агентство Reuters, участники конференции должны будут обсудить проблему палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах, и найти решение в соответствии с резолюциями ООН.

    Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов в многолетнем палестино-израильском конфликте. Ситуация обострилась после того, как президент США в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией.

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