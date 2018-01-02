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    Парламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму. Израиль, Палестина, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПарламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму

    Парламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму

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    Парламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму

    Парламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму

    Парламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму

      В парламенте Израиля внесли поправки в законодательство и установили высокий порог для любого будущего голосования по уступке части Иерусалима палестинцам.

      Теперь для принятия какого-либо решения нужны минимум 80 голосов из 120.

      Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов в многолетнем израильско-палестинском конфликте. Ситуация обострилась после того, как президент США в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией.

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