Парламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму

В парламенте Израиля внесли поправки в законодательство и установили высокий порог для любого будущего голосования по уступке части Иерусалима палестинцам.
Теперь для принятия какого-либо решения нужны минимум 80 голосов из 120.
Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов в многолетнем израильско-палестинском конфликте. Ситуация обострилась после того, как президент США в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией.
Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов в многолетнем израильско-палестинском конфликте. Ситуация обострилась после того, как президент США в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией.
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