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    ВВС Израиля нанесли удар на границе сектора Газа с Египтом

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    • Фото: Reuters © 2018, Mohammed Salem
    ВВС Израиля нанесли удар на границе сектора Газа с Египтом

    ВВС Израиля нанесли удар на границе сектора Газа с Египтом

    ВВС Израиля нанесли удар на границе сектора Газа с Египтом
  • Фото: Reuters © 2018, Mohammed Salem

    • Израильские ВВС атаковали «террористическую инфраструктуру» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля: «Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа».

    Военные не конкретизировали цель и причины удара, но уточнили, что по соображениям безопасности в воскресенье будет закрыт расположенный в этом районе КПП «Керем-Шалом» — грузовой погранпереход палестинского анклава, сообщает РИА Новости

    Представители командования армии отметили, что считают ответственными за все происходящее в секторе Газа движение ХАМАС.

    Напомним, обстановка в районе палестино-израильского конфликта обострилась после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. В декабре и январе по территории Израиля с палестинских территорий было выпущено около 40 ракет. О жертвах не сообщалось. Армия обороны Израиля нанесла более 40 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли не менее 2 палестинцев, 30 получили ранения.



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