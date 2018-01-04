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    Израиль нанес авиаудары по объектам на территории сектора Газа. Израиль, Палестина, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзраиль нанес авиаудары по объектам на территории сектора Газа

    Израиль нанес авиаудары по объектам на территории сектора Газа

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    • Фото: Reuters © 2018, Amir Cohen
    Израиль нанес авиаудары по объектам на территории сектора Газа

    Израиль нанес авиаудары по объектам на территории сектора Газа

    Израиль нанес авиаудары по объектам на территории сектора Газа
    • Фото: Reuters © 2018, Amir Cohen

      • Представители командования Армии обороны Израиля заявили, что авиаудары по объектам в секторе Газа были нанесены в ответ на три пуска ракет по израильской территории.

      Сообщение пресс-службы израильской армии: «В ответ на ракеты, запущенные по южным районам Израиля на протяжении дня из сектора Газа в среду, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической структуре в секторе Газа. Армия не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля и любых враждебных действий со стороны террористических организаций, включая ХАМАС, и готова к самым разнообразным сценариям развития событий».

      Напомним, обстановка в районе палестино-израильского конфликта резко обострилась после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о призании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда из Тель-Авива американское посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте. Во многих странах мира начались массовые акции протеста. В декабре и январе по территории Израиля с палестинских территорий было выпущено около 40 ракет. О жертвах не сообщалось. А Армия обороны Израиля нанесла более 40 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли не менее 2 палестинцев, 30 получили ранения.


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