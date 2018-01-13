Погибшие при взрыве в Подольске пытались разобрать боевую гранату

Следователи установили причину взрыва в многоэтажке в Подольске. Было установлено, что мужчина и женщина пытались разобрать боевую гранату. Об этом сообщили в
пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
СУ СК России по Московской области: «13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина — хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)».
Первоначально предполагалось, что в квартире мог произойти хлопок газа.
В настоящее время на месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Первоначально предполагалось, что в квартире мог произойти хлопок газа.
В настоящее время на месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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