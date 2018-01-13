В Подольске два человека погибли при хлопке газа в квартире

В жилом многоэтажном доме в Подольске взорвался бытовой газ. Жертвами ЧП стали два человека.
О хлопке газа в Подольске сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах. Газовоздушная смесь взорвалась в одной из квартир многоэтажного жилого дома.
Источник: «Погибли два человека, находившихся в эпицентре взрыва».
Позднее в Следственном комитете подтвердили информацию о гибели двух человек в подмосковном Подольске. Следователи устанавливают причины случившегося, сообщает ТАСС
Напомним, накануне в омской пятиэтажке произошел взрыв газа. ЧП обошлось без жертв, но в больницу были доставлены семь человек, из которых четверо — дети.
Источник: «Погибли два человека, находившихся в эпицентре взрыва».
Позднее в Следственном комитете подтвердили информацию о гибели двух человек в подмосковном Подольске. Следователи устанавливают причины случившегося, сообщает ТАСС
Напомним, накануне в омской пятиэтажке произошел взрыв газа. ЧП обошлось без жертв, но в больницу были доставлены семь человек, из которых четверо — дети.
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