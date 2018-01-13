Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах

    20 комментариев

    Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах

    Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах

    Крымско-татарская организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественный совет крымско-татарского народа поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

    О принятии резолюции в поддержку Путина сообщил глава организации Сейтумер Ниметуллаев, передает РИА Новости.

    Сейтумер Ниметуллаев: «Мы приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина. Путин наш президент, и другого мы не видим».

    Ниметуллаев отметил в качестве заслуг Путина долгожданную реабилитацию крымско-татарского народа и признание языка крымских татар на государственном уровне. Кроме этого, по его словам, «лично под руководством нашего президента» ведется строительство Соборной мечети.

    смотретьВолонтеры ОНФ подключились к сбору подписей за выдвижение Путина
    Волонтеры ОНФ подключились к сбору подписей за выдвижение Путина
    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru