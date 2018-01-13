Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах

Крымско-татарская организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественный совет крымско-татарского народа поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.
О принятии резолюции в поддержку Путина сообщил глава организации Сейтумер Ниметуллаев, передает РИА Новости.
Сейтумер Ниметуллаев: «Мы приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина. Путин наш президент, и другого мы не видим».
Ниметуллаев отметил в качестве заслуг Путина долгожданную реабилитацию крымско-татарского народа и признание языка крымских татар на государственном уровне. Кроме этого, по его словам, «лично под руководством нашего президента» ведется строительство Соборной мечети.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец.
Сейтумер Ниметуллаев: «Мы приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина. Путин наш президент, и другого мы не видим».
Ниметуллаев отметил в качестве заслуг Путина долгожданную реабилитацию крымско-татарского народа и признание языка крымских татар на государственном уровне. Кроме этого, по его словам, «лично под руководством нашего президента» ведется строительство Соборной мечети.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец.
Комментарии