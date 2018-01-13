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15 января, 10:00
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    Тела двух человек обнаружены на месте обрушения здания в Копейске

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    Тела двух человек обнаружены на месте обрушения здания в Копейске

    Тела двух человек обнаружены на месте обрушения здания в Копейске

    Спасатели обнаружили тела двух человек на месте обрушения заброшенного здания в Копейске Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы.

    Из сообщения пресс-центра: «На данный момент стало известно, что на территории заброшенного здания котельной в поселке Бажово под завалами найдены тела двоих погибших (мужчины и женщины). По предварительной версии, они разбирали металлический каркас на металлолом. Конструкция рухнула и произошел обвал крыши и верхних перекрытий. Завал составил около 300–400 кв. м, а глубина — 2,5 м».

    Тела извлекли из-под завалов и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Работы на месте обрушения продолжаются.

    Напомним, ЧП произошло накануне в заброшенном здании на территории шахты «Подозёрная» в поселке Бажова. Обрушились плиты перекрытия. Сообщалось, что под завалами могли оказаться нелегальные сборщики металлолома, которые и спровоцировали обрушение.

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