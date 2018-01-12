В Копейске обрушилось заброшенное здание: под завалами могут находиться люди

В Копейске Челябинской области обвалилась стена заброшенного здания. Под завалами могут находиться нелегальные сборщики металлолома.
Как заявил источник ТАСС во властных структурах города, под обломками стены могут быть люди, которые и спровоцировали обрушение. Речь идет о нелегальных сборщиках металлолома.
Источник: «Под завалами, возможно, находятся „охотники за металлом“, которые и спровоцировали обрушение».
ЧП прокомментировал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. По его словам, под обрушившимися плитами оказались мужчина и женщина, передает «Интерфакс».
Евгений Савченко: «о предварительной информации под завалами могут находиться два человека — мужчина и женщина. Эта информация сейчас проверяется».
Между тем источник в экстренных службах заявил, что под завалами может быть до четырех человек.
ЧП произошло на территории шахты «Подозёрная» в поселке Бажова. Обрушились плиты перекрытия. На место прибыли спасатели, на разборы завала направлена тяжелая техника. Рядом с заброшенным зданием, где произошел обвал, обнаружили легковой автомобиль, от которого к строению протянуты шланги.
Источник: «Под завалами, возможно, находятся „охотники за металлом“, которые и спровоцировали обрушение».
ЧП прокомментировал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. По его словам, под обрушившимися плитами оказались мужчина и женщина, передает «Интерфакс».
Евгений Савченко: «о предварительной информации под завалами могут находиться два человека — мужчина и женщина. Эта информация сейчас проверяется».
Между тем источник в экстренных службах заявил, что под завалами может быть до четырех человек.
ЧП произошло на территории шахты «Подозёрная» в поселке Бажова. Обрушились плиты перекрытия. На место прибыли спасатели, на разборы завала направлена тяжелая техника. Рядом с заброшенным зданием, где произошел обвал, обнаружили легковой автомобиль, от которого к строению протянуты шланги.
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