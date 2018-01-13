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    Цукерберг обеднел на $3 млрд из-за изменений в Facebook

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    • Фото: Reuters © 2018, Stephen Lam
    Цукерберг обеднел на $3 млрд <nobr>из-за</nobr> изменений в Facebook

    Цукерберг обеднел на $3 млрд из-за изменений в Facebook

    Цукерберг обеднел на $3 млрд <nobr>из-за</nobr> изменений в Facebook
  • Фото: Reuters © 2018, Stephen Lam

    • Котировки ценных бумаг компании Facebook упали сразу на 4,5% после того, как создатель соцсети Марк Цукерберг объявил об изменениях в формировании новостной ленты пользователей. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

    Цукербергу принадлежит 14% акций компании. Снижение стоимости акций привело к потере бизнесменом 3,2 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

    Ранее Цукерберг объявил о грядущих изменениях в политике сайта. В новостной ленте Facebook снизится число рекламных сообщений, постов СМИ и различных компаний. Это будет сделано для того, чтобы в информационном потоке не терялись важные сообщения от друзей и близкий пользователей соцсетей.

    Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я жду, что время, которые вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным. И если мы поступаем правильно, я верю, что это будет иметь хороший эффект и для сообщества, и для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе».

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