Цукерберг пообещал больше новостей от родных в ленте Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о грядущих изменениях в политике сайта.
По словам Цукерберга, через несколько месяцев в новостной ленте Facebook снизится число рекламных сообщений, постов СМИ и различных компаний. Это будет сделано для того, чтобы в информационном потоке не терялись важные сообщения от друзей и близкий пользователей соцсетей. Сообщение об этом размещено на странице Цукерберга.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Я изменил цель для наших рабочих групп с концентрации на том, как помочь вам найти подходящий контент, на помощь в установлении более значимого социального взаимодействия… Первые изменения, которые вы заметите, коснутся новостной ленты, где вы можете ожидать больше информации от ваших друзей, семьи и групп».
По мнению Цукерберга, нововведения, на внедрение которых понадобится несколько месяцев, пойдут на пользу компании.
Марк Цукерберг: «Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я жду, что время, которые вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным. И если мы поступаем правильно, я верю, что это будет иметь хороший эффект и для сообщества, и для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе».
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Я изменил цель для наших рабочих групп с концентрации на том, как помочь вам найти подходящий контент, на помощь в установлении более значимого социального взаимодействия… Первые изменения, которые вы заметите, коснутся новостной ленты, где вы можете ожидать больше информации от ваших друзей, семьи и групп».
По мнению Цукерберга, нововведения, на внедрение которых понадобится несколько месяцев, пойдут на пользу компании.
Марк Цукерберг: «Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я жду, что время, которые вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным. И если мы поступаем правильно, я верю, что это будет иметь хороший эффект и для сообщества, и для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе».
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